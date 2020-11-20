"النقل والمواصلات".. منظومة متكاملة ورؤية طموحة

غزة- الرأي -آلاء النمر

السلامة الإنسانية تترأس أولويات الخطط التطويرية والتحديثات الجوهرية والتفصيلية الشاملة للطرق والمركبات، كما السائق تماما الذي يُمنح الأوراق اللازمة لاستقلال مركبته، بهذه الخطوط العريضة بدأ م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية في وزارة النقل والمواصلات حديثه، للبرنامج الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي "في أروقة الوزارات".

الكحلوت أوضح أن الطرق الإقليمية المتمثلة بطريقي صلاح الدين وشارع الرشيد تقع مهمة متابعتها على عاتق وزارته، إلا أن المشكلات المتعلقة بالطرق الفرعية يتم حلها برئاسة النقل والمواصلات بالتنسيق بين زارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين وشرطة المرور ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك للنظر في خطط البلديات لدراسة المشكلات وسبل حلها.

مركبات من عام 1973

"يمكن أن ترى سيارة تسير على الطريق وبكامل صحتها يعود عمرها لعام 1973، إلا أن صلاحيتها في السير على الطريق لا تفسد طالما تتمتع بصحة جيدة"، حسب ما أكد عليه الكحلوت، واصفاً بأنها من السيارات التراثية التي تضفي جمالاً ورونقاً إضافيا للطرق.

وبما يخص ازدحام المركبات، ذكر الكحلوت أن الضابط الوحيد لصلاحية المركبة هو مدى صلاحيتها للسير على الطريق بغض النظر عن عمر قدمها أو حداثته، في المقابل هناك مجموعة من السيارات المتهالكة يجب شطبها عن الطرق، فيما يتخوف أصحابها من السير في الطرق الرئيسية ويسلكون بذلك الطرق الالتفافية تخوفا من الإمساك بمركباتهم.

وتابع الكحلوت خلال حديثه لبرنامج "في أروقة الوزارات" الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي، قطع الغيار والإطارات التي تدخل قطاع غزة في الوضع الطبيعي يجب ألا يزيد عمر إنتاجها عن ثلاث سنوات في حين كانت "مستعملة"، وتُمنح القطع الجديدة الأولوية في الدخول، وقصد في حديثه عن الوضع الطبيعي أي في حال السماح بإدخال القطع بعدما منع الاحتلال دخولها.

ولم يمض سوى يومين على إدخال خمسة آلاف وسبعمئة إطار بعد احتجاز الاحتلال لها لأشهر، وذلك بحسب أحداث المد والجزر في مقاومة الاحتلال "الاسرائيلي" وهي من أبرز سياسات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما.

الجندي المجهول

ووصف رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية دوريات السلامة على الطريق بالجندي المجهول في وزارة النقل والمواصلات، وهي التي تتابع المركبات وتفحصها بدقة لتأمين سلامتها خصوصا في فصل الشتاء، المتفرع عنه الطرق الرطبة والعديد من المشكلات التي لا يكتشفها السائق.

"في العام الماضي تم وضع خطة توعوية تشمل عدد من الوزارات، لتقليص عدد الحوادث المرورية، ونأمل أن يختتم عام 2020 الحوادث المرورية إلى النصف، بعدد تنفيذ عدد من الخدمات التطويرية الهندسية والفنية"، بحسب ما قال الكحلوت.

اختصاصات أخرى

وفي تعريف مفصل حول الدوائر المتواجدة داخل النقل والمواصلات وطبيعة وظيفتها، يفصّل المدير العام للشؤون الفنية أنيس عرفات بعض الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات.

عرفات قال إن إدارة الشؤون الفنية تضم ثلاث دوائر مهمة وهي حلقة وصل بين المواطن والتاجر والمسؤول في وزارة النقل والمواصلات، وهي دائرة الأوامر الفنية، ودائرة الاستيراد، ودائرة المعابر والحدود.

وعرف أنيس عرفات تلك الدوائر باختصار، حيث تختص الأولى بشؤون المركبة الخاصة مثلا إن كان مالكها يريد تحويلها من ملاكي إلى تجاري أو العكس، أو تحويل شاحنة نقل إلى صهريج مياه، يتوجه بطلبه ومعاملاته إلى دائرة الأوامر الفنية.

أما دائرة الاستيراد فهي المشرفة الأولى على ما يتم استيراده من المعابر والسماح بإدخال ما هر مسموح أو منع ما هو ممنوع، كما تتم من خلالها فحص المركبة فنيا ومن ثم تحويلها إلى سلطة الترخيص بحسب ما هو معمول به إداريا وفنيا.

ووصف عرفات الدائرة الأخيرة بأنها الأهم وهي دائرة التنسيق والمعابر، حيث ترتبط مباشرة بتجار قطع الغيار، والتي تقوم بالإشراف على المواصفات المعمول بها في إدخال السلع الخاصة بالمركبات.

أهم الدوائر

نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات فضل حمدونة، قال أن وزارة النقل والمواصلات تمتلك دائرة مهمة جدا وهي دائرة الإدارة العامة لهندسة المركبات، هذه الدائرة لها علاقة بكافة المنتجات المرورية، وتنقسم الى ثلاثة دوائر: دوريات السلامة على الطريق "رقابة وتوعية"، ودائرة الكراجات والورش ومراكز فحص الدينوميتر وجميع محطات البترول وإجراءات تراخيصها، والدائرة الثالثة هي دائرة المعارض وقطع الغيار.

فيما تعنى الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بالتوعية والإرشاد وإحياء يوم المرور العالمي، وزيارة كافة المدارس لتوعية الطلبة من خطر الحوادث المرورية بالتعاون مع شرطة المرور.

أما دائرة المعايير الهندسية فهي تعنى بمراقبة كافة المرافق التي أنشأت وتعمل وفق معايير وزارة المواصلات الهندسية، من مكاتب تاكسيات وصالات الأفراح ومحطات الوقود والغيار والخدمة، بهدف الوصول الى السلامة المرورية على الطرقات.

وتقوم هذه الدائرة بدراسة طبيعة وأسباب الحوادث المرورية بإرسال طاقم فني وهندسي، وأخد بعض المعايير الهندسية من الطريق ورفع التوصيات مما يوفر معلومات لصاحبي القرار، والتنبأ مستقبلاً بإمكانية عدم تكرار هذه الحوادث، خاصة في شارعي صلاح الدين والرشيد،

أما دائرة نظم المعلومات الجغرافية تهتم بإسقاط كافة بيانات مرافق وزارة النقل والمواصلات، بحيث يتمكن المواطن معرفة أي مرفق من مرافق الوزارة عبر تطبيق ذكي، بحيث يوفر دليل إجراءات متكامل بين مكان الهاتف الذكي ومكان تقديم الخدمة كمحطات وقود وتاكسيات وغيرها.

والإدارة العامة للطرق والمشاريع تهتم بمشاريع وتطوير وإنارة الطرق والمفترقات، وأهما صلاح الدين والرشيد، وحالياً يتم العمل على إنارة مفترقات الصناعة والغفري ومفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، والمشروع الآخر هو تحسين الحالة المرورية لبعض التقاطعات، كتطوير شارع الأزهر، ومفترق النصيرات بتمويل من الحكومة.

وزارة النقل والمواصلات تعمل على تطبيق رؤيتها التي وضعتها قبل بدء العام، وذلك حول النقطة الأهم وهي السلامة المرورية وتخفيض عدد الحوادث إلى أقل نسبة ممكنة مقارنة بالأعوام الماضية، بنسبة تصل إلى 50%.