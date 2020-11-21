الطقس: انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.