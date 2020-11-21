زيت السمك قد يضر قلبك ويؤثر على صحتك

وجد بحث جديد من كليفلاند كلينك أن الأنواع الشائعة من زيت السمك قد لا تكون مفيدة للقلب كما كان يُعتقد في السابق، حيث نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في 15 نوفمبر ، أن جرعة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية لم تقلل من فرص الناس في التعرض لحدث كبير في القلب والأوعية الدموية.

وحسب ما ذكره موقع healthline خلط الأدلة المتعلقة باستخدام زيت السمك لصحة القلب في كثير من الأحيان ، تتأثر النتائج بنوع زيت السمك ونوع الدواء الوهمي المستخدم، يشتبه أطباء القلب في أن أنواعًا مختلفة من زيوت السمك على وجه التحديد حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) - لها تأثيرات مختلفة على الجسم.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة على نظام القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، تدعم البيانات الحالية زيت السمك المُنقى بوصفة من وكالة حماية البيئة Vascepa بدلاً من زيت السمك الذي يُصرف دون وصفة طبية وزيت السمك بجرعة منخفضة وزيت السمك المركب من DHA و EPA. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبحث في زيت السمك المنقى من EPA مقابل العلاج الوهمي لزيت الذرة المحايد ، أو تركيبات أخرى من زيوت الأسماك DHA و EPA مقابل زيت السمك المنقى من EPA .

في التجربة السريرية العشوائية ، تلقى 13078 شخصًا إما مكملات يومية من جرعات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية المصنوعة من DHA و EPA أو دواء وهمي مصنوع من زيت الذرة.

كان المرضى يتناولون بالفعل الستاتين (أدوية لخفض الكوليسترول) ، وقد تم تشخيصهم سابقًا على أنهم يعانون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، أو ارتفاع شحوم الدم ، أو انخفاض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، وتوقفت الدراسة في وقت مبكر لعدم وجود فرق كبير بين المجموعتين.

بالإضافة إلى ذلك ، عانى حوالي 67 في المائة من المشاركين الذين تناولوا مكملات زيت السمك من الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) ، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد مرتبط بالمكملات التي تحتوي على كل من EPA و DHA الأحماض الدهنية وبالتالي ، لا يوصي الباحثون بتركيبة الأحماض الدهنية أوميجا 3 EPA-DHA لتقليل أحداث القلب والأوعية الدموية.

لم يُظهر مزيج زيت السمك DHA و EPA أي فائدة كبيرة للقلب والأوعية الدموية ، حتى عند الجرعات العالية ، وتحديداً في هذه التجربة .