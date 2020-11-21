شركة "أسترازينيكا" ستزود الاحتلال بملايين جرعات لقاح كورونا

وكالات-الرأي:

ذكر موقع "i24 news" العبري، أن الاحتلال وشركة "أسترازينيكا" – وهي شركة أدوية بريطانية سويدية – توصلتا إلى تفاهم بشأن إمدادات لقاح فيروس كورونا، وبمجرد التوقيع، ستكون هذه أكبر صفقة تبرمها إسرائيل لشراء لقاح.



وقال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" "سياستي هي أن أي شخص يرغب في التطعيم يجب أن تُتاح له الفرصة. سنواصل العمل للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات في أسرع وقت ممكن من مختبرات مختلفة".



من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا (AstraZeneca) أوهاد غولدبرغ: إن "هذه اتفاقية تاريخية يقودها التمثيل المحلي للشركة والتي ستوفر الوصول إلى اللقاح لملايين الإسرائيليين، كجزء من سياسة دولية للوصول المتكافئ والكامل إلى الجرعات".



وأشار الموقع العبري إلى أن جميع التفاصيل لم يتم التوصل إليها بعد، إلا أن هذه الصفقة ستشهد قيام الشركة بتزويد إسرائيل بـ 10 ملايين جرعة من اللقاح - تكفي لخمسة ملايين "إسرائيلي".



وأكد البيان أنه سيتم تسليم اللقاحات في النصف الأول من عام 2021، لكنه سيبقى رهنا بالموافقة على اللقاح من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.



وذكر البيان المشترك أن "إسرائيل" تجري الآن مفاوضات متقدمة مع صانعي لقاحات آخرين، بهدف السماح لجميع الإسرائيليين الذين يرغبون في التطعيم بالوصول إلى العلاجات التي تنتجها كبرى شركات الأدوية.



ونشرت شركة "أسترازينيكا" أول أمس الخميس، النتائج المبكرة لتجارب اللقاح، والتي أشارت إلى فعالية عالية في جميع الفئات العمرية وسلامة الاستخدام.