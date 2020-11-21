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الاحتلال يعتقل شابين اجتازا حدود قطاع غزة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:39

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة - الرأي

اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتللا، مساء اليوم السبت، شابين فلسطينيين تسللا عبر السياج الأمني لحدود قطاع غزة.

وبحسب مواقع للمستوطنين، فإن الشابين تم اقتيادهما للتحقيق، دون أن تفاصيل أخرى.

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