خطير جدا.. هذا ما يفعله تناول الكثير من "الكاكي" بأطفالكم

وجد طفل من مقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، نفسه في المستشفى بعد أن أكل أربعا من ثمار فاكهة الكاكي على التوالي، حسبما أوردت صحيفة"غلوبال تايمز"، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة أن الإفراط في تناول الكاكي تسبب في آلام شديدة في بطن الطفل (5 سنوات)، وكشف تصوير معدته بالموجات فوق الصوتية أن هناك كتلة صلبة تشبه كتلة خشب، طولها 7 سنتيمترات وعرضها 3 سنتيمترات، ووزنها 250 غراما، تشكلت من بقايا ثمار الكاكي بتأثير من تفاعل الحموض التي احتوت عليها الثمار مع البروتينات والألياف في معدة الطفل.

ودامت العملية الجراحية تسع ساعات استطاع الأطباء خلالها تجزئة الكتلة "الخشبية" إلى أجزاء صغيرة وإخراجها من معدة الطفل، ما أدى إلى شفائه ومغادرته المستشفى.