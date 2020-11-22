سلسلة غارات إسرائيلية على غزة دون إصابات

غزة- الرأي:

شن طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وأراضي في قطاع غزة، وأوقعت أضراراً وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

وقصفت طائرات حربية بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

فيما قصفت بصاروخين موقعاً في حي تل الهوى غرب المدينة ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بممتلكات المواطنين في المنطقة المستهدفة، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعين شرق مدينة غزة، وأراضي زراعية وتحديداً في حيي الزيتون والشجاعية، ما أسفر عن إلحاق دمار ووقوع خسائر مادية بممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وفي جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعين غرب مدينتي خان يونس ورفح، ما أوقع دماراً وخراباً فيهما، إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القاطنين قرب الاستهداف والقصف الإسرائيلي.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفة على مستوطنة إسرائيلية متاخمة للقطاع.