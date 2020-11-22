جيش الاحتلال يبدأ تدريبات تحاكي عدوانًا على غزة

الداخل المحتل- الرأي:

بدأ جيش الاحتلال، صباح الأحد، تدريبات عسكرية تحاكي عدوانًا على قطاع غزة تستمر لمدة 3 أيام.

وذكر بيان للمتحدث باسم الجيش، أنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020.

ولفت إلى أنه في إطار التمرين يبدأ اليوم امتحان رئيس الأركان لفحص الجاهزية، وذلك بشكل مفاجئ بهدف فحص جاهزية فرقة غزة لأعمال دفاعية متعددة الأبعاد وللتعامل مع سيناريوهات متنوعة.

وأشار إلى أأنه نظرًا لخضوع رئيس الأركان للحجر الصحي سيشرف من خلال أنظمة الاتصالات العسكرية اللازمة عن بعد على تنفيذ الامتحان، بينما سيديره في الميدان نائب رئيس الأركان.

وذكر البيان أن ما تسمى بفرقة غزة ستتعامل خلال التمرين مع سيناريوهات مفاجئة بالتعاون مع الأذرع العسكرية المختلفة والأجهزة الأمنية المتنوعة.