واقعة غريبة... اختفاء أجنة توأم من رحم سيدة حامل في مصر

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي في مصر، واقعة غريبة من نوعها تفيد عن اختفاء أجنة توأم في رحم سيدة حامل بالشهر السادس في محافظة الأقصر جنوب القاهرة.

القصة التي نشرتها فيما بعد عدد من الصحف، كشف والد السيدة الحامل تفاصيل ماحدث في تصريحات له، وقال أن ابنته كانت حاملاً بتوأم بالشهر السادس، وفجأة اختفى هذا الحمل، حيث إن التحاليل أثبتت بالفعل أنها كانت حاملا في الشهر السادس، على حد قوله.

وأضاف إبراهيم، في تصريحاته التليفزيونية: "بنتي حملت مرتين قبل كده وسقطت، أنا مش بقول فيه سحر ولا أي حاجة، إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، هي كانت ماشية على علاج معين، والدكتور اللي كانت متابعة معاه كان هيولدها الشهر الجاي".

وتابع قائلاً: "هي شافت كابوس امبارح أثناء النوم أن الأجنة اختفت، وبالفعل اختفوا، بس الحمل كان موجود، دي واخده ميعاد مع الدكتور عشان يولدها قريب، بطنها كانت كبيرة رجعت زي الأول خالص، مفيش آثار أنها سقطت، وبرضوا مش بقول فيه سحر، الله أعلى وأعلم".

وختم قائلاً إن ابنته ذهبت للمستشفى بعد أن استيقظت للاطمئنان على طفليها لكن فوجئت أن الطبيب أكد لها بعدم وجود حمل بعد عمل أشعة، على الرغم من أن الآشعة كشفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي ما يدل على أنه كان هناك حمل، مؤكداً أيضاً عدم وجود أغشية الحمل، مضيفاً أن لكن ابنته لديها وصفات طبية من الطبيب الذي كانت تتابع معه الحمل في احدى المراكز الصحية الخاصة، ولديها صورة لها وهي حامل، لكنها رفضت نشرها في الإعلام.

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على جانب آخر، قال رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى الدكتور محمد عز الدين إن الحالة وصلت للمستشفى الأول من أمس الساعة 4 صباحاً، وكانت تشتكي من نزول مياه ودم من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف عليها مستخدما الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل.

ونفى الدكتور حسن طايع حسين، استشاري قسم النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، إمكانية حدوث ذلك، وقال في تصريحاته: "الكلام ده علميًا لا أساس له من الصحة، الكلام ده علميًا ولا يحصل، طب هل الجنين كان ليها صور؟ طب اختفوا أزاي".

متلازمة التوأم المتلاشي

على جانب آخر، هذه الواقعة حدثت حول العالم أكثر من مرة، وقال الأطباء أن هذه الحالة تُعرف باسم متلازمة التوأم المتلاشي، وهي ظاهرة يختفي فيها جنين أو أكثر في حالة الحمل بتوائم، ويحدث للجنين إجهاض تلقائي، لكنه يمتص بواسطة الجنين الآخر أو الأم أو المشيمة.

وتم اكتشاف هذه الحالة في عام 1945، بعد أن لاحظ الأطباء بالولايات المتحدة أن هناك حالات اختفاء كثيرة لأحد الجنينين التوأم، عند الكشف بالسونار، ومن أعراض متلازمة التوأم المتلاشي حدوث نزيف مهبلي، الشعور بألم في منطقة الحوض، حدوث انقباضات في الرحم، الولادة المبكرة للطفل الثاني.

ووفقاً لعدد من التقارير الصحفية، آثار متلازمة التوأمالمتلاشي على الأم والجنين، إذا حدث الإجهاض خلال الثُلث الأول لا يظهر على الأم أو الجنين أي أعراض أو علامات، وعادة ما يكون تشخيص التوأم الناجي جيداً ويعتمد ذلك على العوامل المؤدية لموت الجنين الآخر.