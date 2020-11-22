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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2684) الاحد 22/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تسعى مع «الرباعية» لتجديد عملية السلام

الأحمد: تنسيق مع أطراف اللجنة الرباعية باستثناء واشنطن لدفع عملية السلام

الصحة: تصاعد غير مسبوق في المنحنى الوبائي في قطاع غزة

أخبار إسرائيلية

يديعوت: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح

"يسرائيل هيوم": إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا للفلسطينيين في الضفة وغزة

اخبار دولية

جيروزاليم بوست: بومبيو ألمح إلى إجراءات أمريكية جديدة بشأن إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة

كورونا عالميا: نحو مليون و387 ألف وفاة و58 مليونا و495 ألف إصابة

أخبار عربية

لبنان ينفي اتهامات إسرائيلية بتغيير موقفه من ترسيم الحدود

وزير الخارجية السعودي: نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال يشن غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفة صاروخية من غزة

“داخلية” غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين لـ3 أيام

الشرق الأوسط

خطط إسرائيلية لمنع القدس الشرقية من التوسع

السلطة الفلسطينية تسعى مع «الرباعية» لتجديد عملية السلام

الخليج الإماراتية

الشروق المصرية

جيروزاليم بوست: بومبيو ألمح إلى إجراءات أمريكية جديدة بشأن إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة

الخارجية الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا بين أبناءنا بالخارج

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الغد الأردنية

غزة: 4 وفيات و891 إصابة جديدة بكورونا

مسعف فلسطيني: قوة إسرائيلية قيدتني ومنعت إنقاذ مصابين

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

حماس تستنكر تكميم الأفواه الذي تمارسه السلطة برام الله

الداخلية: فتح معبر رفح ثلاثة أيام

مناورة لجيش وشرطة الاحتلال بغلاف غزة غدًا

المرور: 7 إصابات بحادث سير وسط قطاع غزة

إغلاقات ٣ مدارس وكنيسة في بيت لحم بسبب بكورونا

ما هو رد الفنان محمد رمضان بعد نشر صورته يحتضن مطربًا إسرائيليًا؟

"الخارجية": تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

ديوان موظفي غزة يُعلن عن النتائج النهائية لوظائف صحية وإعلامية

245 مخالفة وإغلاق 34 محلًا لمخالفي إجراءات السلامة بغزة

الضفة.. اعتقال فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال

الأسير محمد الطردة يدخل عامه الاعتقالي السادس

تقرير: الاحتلال يُكثف الاستيطان في القدس لتقويض حل الدولتين

القدس المحلية

غزة: إغلاق محل استضاف "حفل المشاهير" وإيقاف صاحب الدعوة

لجنة دعم الصحفيين تدعو لتكثيف التوعية بمخاطر كورونا

موجة الاستيطانية الجديدة في القدس ستحوّلها لنموذج مدينة فصل عنصري

وفاة و66 إصابة بكورونا في جنين

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر

مصرع طفل بحادث سير في أريحا

الحياة الجديدة

حركة فتح تكرّم ذوي الشهداء والأسرى في أبوديس

مؤسسات تستعد لتقديم طلب للرئيس بايدن لإلغاء قرارين مجحفين بحق

الأيام

إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك وشاباً على حاجز زعترة

سخرية من بومبيو بعد أن غرّد أنه يغادر من مطار القدس

وكالة صفا

سقوط صاروخ قرب عسقلان وقصف مدفعي شرق بيت حانون

توقيع عقد بناء حي استيطاني غربي نابلس

"حشد" تدين اعتقال الأجهزة الأمنية الناشط نزار بنات

إغلاق شامل الجمعة والسبت بنابلس مع استمرار الإغلاق الليلي يوميًا

حماس: قرار بومبيو عدوان خطير

إغلاق قرية "مادما" بعد تسجيل 37 إصابة بكورونا

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين زيارة "بومبيو" للمستوطنات

طبيبة بنابلس لصفا: قد نضطر قريباً للمفاضلة بين مرضى كورونا

إصابة مواطن خلال التصدي لاقتحام مستوطنين في الخليل

مسؤول أمني يدعو لإغلاق قطاع غزة 14 يومًا وتشديد عقوبات المخالفين

إطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وكالة الرأي الفلسطينية

الداخلية: فتح معبر رفح الثلاثة أيام بدءً من الثلاثاء المقبل

افتتاح الدورة الثانية في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين

إغلاق 34 منشأة تجارية وتوقيف 11 من أصحاب المحلات المخالفة

أبو كرش: 40% من مصابي كورونا بغزة حالتهم صعبة

فلسطين اليوم

بعد قصف الليلة.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي تصعيداً على قطاع غزة

جيش الاحتلال يحقق في عدم تفعيل القبة عند إطلاق صاروخ عسقلان

فارس: الوضع الصحي داخل سجون الاحتلال هو الأسوأ العام الحالي

تحليق طيران استطلاع بأنواع مختلفة بأجواء القطاع

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافاً للمقاومة في غزة

سما نيوز

حماس تعقب على قرار واشنطن باعتبار غزة والضفة الغربية منطقتين منفصلتين إداريًا وسياسيًا

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة

مصرع شاب و4 اصابات في حادث سير غرب الخليل

عرب 48

بعد رد اعتراضات بلدية الخليل: عطاءات لتهويد الحرم الإبراهيمي

الناشط بنات يبدأ إضرابا عن الطعام وتمديد اعتقاله

قطاع غزّة على شفير الإغلاق بسبب كورونا

وكالة وفا

صرف دفعة مالية لـ88 مزارعا في المحافظات الجنو

السفير أبو علي: وسم الولايات المتحدة لمنتجات ...

حدث في مثل هذا اليوم

22تشرين ثاني (نوفمبر)

2002م مجاهد قسّاميّ يهاجم دوريّة صهيونية في دير البلح ، و يصرع أفراد الدوريّة الثلاثة

2001م استشهاد خمسة أطفال في خانيونس إثر انفجار عبوة زرعها الاحتلال في المنطقة

2000م اغتيال جمال عبد القادر عبد الرازق من حركة فتح من رفح خلال إطلاق النار عليه واستشهد معه في نفس الحادث سامي أبو لبن من غزة وعوني إسماعيل أبو ظهير ونائل اللداوي من رفح

2000م مقتل خمسة إسرائيليين في الخضيرة عندما انفجرت سيّارة مفخّخة بحافلة إسرائيلية في مدينة الخضيرة المحتلة عام 48 ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 مستوطنين صهاينة و إصابة 50 آخرين ، و كتائب القسّام تتبنّى العمليّة .

2000م دبابات الاحتلال الصهيوني تستهدف سيّارتين مدنيّتين فلسطينيتين قرب مستوطنة "موراج" في رفح ، ممّا أدّى إلى استشهاد 5 فلسطينيين و جرح 8 آخرين

1995 م زلزال يضرب منطقة خليج العقبة في البحر الأحمر, يسفر عن وقوع خسائر طفيفة.

1979 م اغتيال علي حسن سلامة (أبو حسن) أحد القادة العسكريين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بانفجار لغم في سيارته في العاصمة اللبنانية بيروت. كان مسؤولاً عن (القوة 17) التابعة لحركة "فتح".

1974 م إقرار حقوق الشعب الفلسطيني الجمعية العامة تصدر القرار رقم 2236 (الدورة – 29) أن الجمعية العامة، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

1974 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3226 الذي أقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه، وتضمن القرار في فقرته الثانية تأكيداً على حقوق الفلسطينيين الثابتة في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.

1967 م صدور قرار مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة رقم 242مالذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967.