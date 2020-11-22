أجواء غائمة جزئياً وسقوط أمطار متفرقة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً تمتد الامطار خلال ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.