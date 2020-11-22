رجل تنفجر رئته بسبب غضبه لخسارته في لعبة فيديو عبر الإنترنت

يحذر الكثير من خطورة بعض ألعاب الفيديو على صحة الأشخاص، فقد تكون سبباً في العديد من الكوارث أو فقدان الحياة.

فقد تطور غضب رجل في شرق الصين جراء خسارته في لعبة فيديو عبر الإنترنت، إلى كارثة كادت أن تودي بحياته، عندما تعرض لانفجار في الرئة، ونُقل بصورة عاجلة إلى المستشفى للحصول على علاج.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن الرجل البالغ من العمر 30 عاماً، والمقيم بمدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان، غضب بشدة بسبب خسارته كل جولة في لعبة فيديو على الإنترنت، استمرت لأربع ساعات متتالية، في الأسبوع الماضي.

وعلى أثرها أصيب تشين بخيبة أمل كبيرة، وشعر بأن زملاءه في الفريق، لم يفعلوا شيئاً سوى إثارة أعصابه، وألقى بهاتفه على الأرض، ليشعر بعد وقت وجيز بألم مفاجئ في صدره، ويواجه صعوبة في التنفس.

ونجا الرجل بعد نقله إلى المستشفى بصورة عاجلة، وتلقيه للعلاج في الوقت المناسب، حيث وجد الأطباء أن جزءاً من رئته يُعرف بالفقاعة الرئوية قد انفجر، ما أدى لإصابته بأعراض الألم وصعوبة التنفس.

وأوضح الطبيب المعالج لحالة تشين يحدث هذا عادة عندما يشعر الشخص بالغضب الشديد أو الإثارة الزائدة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأدرينالين، وإلحاق المزيد من الضرر بالرئة.

الفقاعات في الرئة

الفقاعات في الرئة عبارة عن فراغ هوائي غير سليم في الرئة يكون قطرة الأدنى حوالي 1 سم ويكون ظهور الفقاعات أمرا طبيعيا وروتيني لدى الأشخاص المصابين بمرض النفاخ الرئوي وفي الجزء السليم من الرئتين يوجد تفرغات؛ في نهايتها فراغات هوائية صغيرة وتكون الفقاعة نتيجة للإصابة لفترة طويلة بالالتهاب في هذه الفرغات الهوائية الصغيرة.