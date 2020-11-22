وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف "تستقبل وفداً من إدارة مسجد العجمي القديم وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تنجز قضية سرقة بقيمة 14 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بالأوقاف يناقش وسائل الارتقاء بأساليب الدعاة في تعزيز القيم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تستلم مفاتيح مسجد الأمل وكالة الرأي الفلسطينية المضادات الحيوية ..عشوائية الاستخدام تهدد حياة المرضى في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "غليك" يقود اقتحامًا جديدًا لباحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تدعو استخدام الخدمات الالكترونية في مراجعة أقسامها وكالة الرأي الفلسطينية قسم المساجد بأوقاف الوسطى يتابع مع مفتشيه إجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تنتهي من إعداد ومراجعة اللائحة التنفيذية وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: قصف الاحتلال غزة عدوان مستمر على شعبنا

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "‏القصف الصهيوني على قطاع غزة فجر اليوم وترويع الآمنين، يأتي في سياق عدوان صهيوني لا يتوقف على شعبنا الفلسطيني.

 وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد، أن هذا "الإرهاب الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، محاولة غبية لحسم الصراع لصالح المحتل، وهو ما لن يحدث".

وأضاف: "شعبنا سيواصل نضاله حتى استرداد كامل حقوقه في الأرض والمقدسات".

 يُذكر أن طائرات الاحتلال، شنت فجر اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، موقعةً أضراراً وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

‏‎افتتاح الدورة الثانية في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟