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وتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة 2 مليون فلسطيني

حماس: الاحتلال يخلق المبررات لاستمرار حصاره وعدوانه على غزة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تحميل حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان، وللتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة 2 مليون فلسطيني محاصرون في القطاع في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، أن الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، والذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن الاحتلال عليه أن يتحمل كافة تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان.

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