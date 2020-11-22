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لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:12

. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية
. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

غزة- الرأي

ارسلتْ مجموعة شركات “سرايو الوادية” العاملة في مدينة غزة صباح اليوم الأحد، شاحنات مُحمّلة بالمواد الغذائية (شيبس) إلى الأسواق الفلسطينية في الضفة المحتلة.
وأوضح باجس الدلو مدير دائرة خدمات المستثمرين لموقع “اقتصاد البلد” أنَّ هيئة المدن الصناعية تواصلت مع أطراف عدة لتسهيل عبور منتجات شركة الوادية عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، لتسويقها في الضفة المحتلة.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في قطاع غزة والتي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الغزي إلى الأمام، في ظل الركود الكبير الذي يشهده قطاع غزة
يذكر أن شركة سرايو الوادية حاصلة على شهادة الآيزو العالمية (ISO 22000) الخاصة بسلامة الغذاء.
 

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لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

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