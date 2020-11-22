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حماس: "السلوك العدواني" للاحتلال هو المسؤول عن المرحلة المقبلة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:19

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان، وللتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكد برهوم في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أن الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكاً عدوانياً وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وشدد برهوم على أن الاحتلال يتحمل كل تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان.

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