قوات الاحتلال تقتحم مدرسة جيت الثانوية في قلقيلية

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مدرسة جيت الثانوية للذكور، شرق محافظة قلقيلية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي جيت "عمر يامين"، أن جنود الاحتلال، داهموا الصفوف المدرسية وفتشوها بشكل دقيق، موضحًا أن الإدارة والهيئة التدريسية حاولتا منعهم من الدخول.