الاحتلال يُسجل 415 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت وزارة صحة الاحتلال، اليوم الأحد، عن تسجيلها 415 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، مشيرةً إلى ارتفاع نسبة الإصابات الإيجابية الى 2.8 في المئة.



وتشير معطيات الوزارة إلى وجود 313 مريضًا في حالة خطيرة، بينهم 131 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء في مارس /آذار المنصرم إلى 2757 حالة وفاة.



وذكرت الوزارة أنها أجرت 15343 فحصًا خلال الـ 24 ساعة بنسبة بلغت 2.8في المئة من الفحوصات ايجابية النتائج.