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"شلل بيل" أحد أعراض فيروس كورونا الشائعة حديثاً

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:44

"شلل بيل" أحد أعراض فيروس كورونا الشائعة حديثاً

يستمر انتشار فيروس كورونا الجديد والمرض الذى يسببه فى جميع أنحاء العالم مع عدم وجود لقاح أو علاج محدد، لا يقتصر الأمر على ارتفاع الحالات والمضاعفات الناجمة عن المرض فحسب، بل يقوم الأطباء حتى الآن بالإبلاغ عن أعراض جديدة أصبحت شائعة مع مرور كل يوم بين مرضى كورونا أحد هذه الأعراض هو شلل بيل.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news شلل بيل هو شلل فى العصب الوجهى فى هذه الحالة، تعانى عضلات الوجه من ضعف مؤقت أو شلل يحدث هذا عادة عندما تصبح الأعصاب التى تتحكم فى عضلات وجهك ملتهبة أو متورمة أو مضغوطة، يمكن أن يتسبب فى تدلى جانب واحد أو وجهك أو تيبسه.

وفقًا للتقارير الأخيرة، أصبحت حالات شلل العصب الوجهى أكثر شيوعًا بين مرضى كورونا يقوم المرضى الذين ليس لديهم حتى تشخيص مؤكد لكورونا بالإبلاغ عن المشكلة، مما يشير إلى أنه حتى المرضى الذين لا يعانون من أعراض كورونا قد يعانون أيضًا من المضاعفات.

وفقًا لدراسة أجراها باحثون فى ليفربول، قد يكون فيروس كورونا مسؤولاً عن زيادة عدد حالات شلل الوجه، قالت الدراسة أيضًا إن الأطباء يجب أن يدركوا أن هذا قد يكون عرضًا مبكرًا للمرض.

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