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إندونيسي يشكو من "الغش" بعد أن باع جزءا من نيزك مقابل 14 ألف دولار

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:48

اشتكى رجل إندونيسي يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع حجر من نيزك يقول إنه تحطم على سطح منزله قبل ثلاثة أشهر، لرجل أمريكي مقابل 14 ألف دولار "فقط"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقال الرجل، ويدعى جوشوا هوتاجالونج ، ويعيش في مقاطعة سومطر
اشتكى رجل إندونيسي يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع حجر من نيزك يقول إنه تحطم على سطح منزله قبل ثلاثة أشهر، لرجل أمريكي مقابل 14 ألف دولار

اشتكى رجل إندونيسي يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع حجر من نيزك يقول إنه تحطم على سطح منزله قبل ثلاثة أشهر، لرجل أمريكي مقابل 14 ألف دولار "فقط"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال الرجل، ويدعى جوشوا هوتاجالونج ، ويعيش في مقاطعة سومطرة الشمالية ، لصحيفة جاكرتا بوست إنه شعر بالضيق بعد أن اكتشف أن قيمة الحجر الخاص به تبلغ 8ر1 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن هوتاجالونج 34 عاما قوله: "إذا كان هذا صحيحا ، فقد تعرضت للكذب علي وأشعر بخيبة أمل".

وأشار إلى أنه باع 8ر1 كيلوجرام من الحجر البالغ وزنه 2ر2 كيلوجرام، والذي يقدر عمره بـ 5ر4 مليار عام، إلى خبير نيازك أمريكي يدعى جاريد كولينز مقابل 200 مليون روبية (14 ألف دوالار).

وقال: "لقد أنفقت الـ 200 مليون (روبية) كلها التي حصلت عليها من بيع (قطعة) النيزك إلى كولينز على مساعدة أسرتي والأيتام وبناء كنيسة وترميم قبري والدي".

وكان الحجر الذي اكتشفه هوتاجالونج قد ترددت أصداؤه بشكل واسع النطاق بعد أن نشر عنه على موقع فيسبوك.

وأشار إلى أنه رفض في البداية بيع الحجر لكنه رضخ لعرض كولينز بإضافة 14 مليون روبية (992 دولار) لإصلاح سقف منزله الذي أضر به النيزك.

وباع كولينز الحجر إلى شخص أمريكي آخر قام بتخزينها في النيتروجين السائل في مركز دراسات النيازك في جامعة ولاية أريزونا ، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال هوتاجالونج إنه تقاسم بقية الحجر مع أفراد أسرته ، وقال إنه لن يبيعه على الرغم من قيمته.

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