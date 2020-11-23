رجل يعود للحياة بعد توقف قلبه 45 دقيقة

حالة من الجدل التي أثارها مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن عودته للحياة مرة جديدة بعد توقف قلبه 45 دقيقة.

وجاءت التفاصيل، أن مايكل كنابينسكي، البالغ من العمر 45 عاما، كان قد عُثر عليه في متنزه يقع على جبل رينييه بواشنطن، ونقل لمستشفى هاربورفيو الطبي في سياتل، حيث عجز الأطباء عن إعادة قلبه للعمل بالصدمات الكهربائية.

وكانت المفاجأة حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأميريكية عن طبيبة وحدة العناية المركزة في المركز جينيل بادولاك قولها، إن قلب كنابينسكي عاد للنبض مجددا بعدما توقف لـ45 دقيقة، قائلة أنه عاد من الموت.

وعثرت السلطات المتخصصة بالإنقاذ على كنابينسكي بعدما ضلّ طريقه الأسبوع الماضي في متنزه الحديقة الوطنية، حيث كان الجو شديد البرودة، ووجد متجمدا وفاقدا للوعي، فضلا عن توقف قلبه.

وفور وصوله إلى قسم الطوارئ، أعطي كنابينسكي علاجا يعرف بلأكسجة الغشائية خارج الجسم" وهي تقنية توفر دعما طويل الأمد للقلب والجهاز التنفسي للأشخاص الذين لا يستطيع القلب والرئتين تأمين كمية كافية من تبادل الأوكسجين أو التروية للحفاظ على الحياة.

ووفقاً لتقرير الديلي ميل البريطانية فأن الأكسجة الغشائية نجحت بعد مرور 45 دقيقة في إعادة تدفق الدم بجسم كنابينسكي، ليقوم الفريق الطبي بعدها لتدفئته وصولا لدرجة الحرارة المثالية لعمل القلب الذي وجهوا له مجددا صدمات كهربائية لتحفيزه على العمل مجددا.

وعقب نجاح الفريق الطبي في إعادة إنعاش قلب كنابينسكي، انحصر اهتمامه بإمكانية تعرض الدماغ لأي أضرار دائمة أثناء توقف القلب عن العمل.

بعد مرور يومين كاملين أفاق كنابينسكي دون أن تظهر عليه أي أعراض لإصابات دماغية، حيث قال لاحقا، في تصريحات له لم أستوعب ما حدث بعدما استيقظت من سباتي. أشكر الجميع في المستشفى لعدم تخليهم عني، أنا حي الآن وأتنفس.

وغادر كنابينسكي المستشفى بعد مرور ثمانية أيام بناء على توصيات من الأطباء الذين أشرفوا على حالته وقالوا إنه سيتعافى قريبا بشكل تام.

الأكسجة الغشائية

إجراء الأكسجة الغشائية يتم من خلال التنظير الخارجي، حيث يتم ضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي، والذي يعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة إرسال الدم محملًا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم، حيث يتدفق الدم من الجانب الأيمن للقلب إلى المؤكسِج الغِشائي في الجهاز الرئوي القلبي، ثم يُعاد تدفئته وإرساله مرة أخرى للجسم.