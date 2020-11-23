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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:34

غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات المتداولة مقابل الشيكل الإسرائيلي في أسواق فلسطين اليوم الاثنين كما يلي:

صرف الدولار: 3.34 شيكل

صرف الدينار: 4.71 شيكل

صرف اليورو: 3.97 شيكل

صرف الجنيه: 0.21 شيكل

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