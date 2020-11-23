أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات المتداولة مقابل الشيكل الإسرائيلي في أسواق فلسطين اليوم الاثنين كما يلي:
صرف الدولار: 3.34 شيكل
صرف الدينار: 4.71 شيكل
صرف اليورو: 3.97 شيكل
صرف الجنيه: 0.21 شيكل
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23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:34
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات المتداولة مقابل الشيكل الإسرائيلي في أسواق فلسطين اليوم الاثنين كما يلي:
صرف الدولار: 3.34 شيكل
صرف الدينار: 4.71 شيكل
صرف اليورو: 3.97 شيكل
صرف الجنيه: 0.21 شيكل
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