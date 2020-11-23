صور: الاحتلال يهدم منزلا بكفر قاسم بالداخل المحتل

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال منزل الفلسطيني علاء عودة في كفر قاسم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وشردت عائلته بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الاثنين.

وكانت أسرة عودة تسكن المنزل، في المنطقة الشرقية الجنوبية، الذي هدمته السلطات، وخاضت مسارا قضائيا لمنع تنفيذ الهدم، لكن لم تسعفها كافة المحاولات أمام إصرار السلطات على تنفيذ الهدم، على الرغْم من الحديث عن تجميد أجزاء من "قانون كامينتس"، حديثًا، الذي قيل إنه يجمد هدم عشرات آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها!

وكانت محكمة الصلح في "بيتح تكفا" قد رفضت، حديثا، الاستئناف الذي قدمه المحامي علاء تلاوي من أجل تجميد أمر هدم المنزل.

