وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يوصون بضرورة تفعيل خط هاتفي مجاني للاستشارات النفسية وكالة الرأي الفلسطينية رحلة جوية مباشرة من تل ابيب إلى السعودية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يزور مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي وكالة الرأي الفلسطينية الاسيرة نورهان عواد تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2685) الاثنين23/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذر من زيادة الحالات الوبائية والحرجة بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إعلان: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الثلاثاء عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية كورونا عالميا: عدد الإصابات يقترب من 60 مليونا وكالة الرأي الفلسطينية صور: الاحتلال يهدم منزلا بكفر قاسم بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2685) الاثنين23/11/2020

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:04

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2685) الاثنين23/11/2020

 

أخبار فلسطينية

 

أخبار إسرائيلية

 

 

 اخبار دولية

 

اخبار عربية

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

 

الاخبار اللبنانية

 

 الخليج الإماراتية

 

الاهرام المصرية

  • غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس فى غزة

الشروق المصرية

 

 الغد الأردنية

·         غزة: 3 وفيات و684 إصابة جديدة بكورونا

 

 

 الشرق القطرية

 

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

  •  

القدس

  • إصابة رجل أمن بشظايا قنبلة "كوع" في مخيم بلاطة
  • بيت لحم: إغلاق مديرية الداخلية ومدرستين لاكتشاف إصابات بكورونا
  • 45 حالة وفاة و582 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

 

 

 

الحياة الجديدة

 

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

 وكالة صفا

 

الصحة: 16 وفاة و1560 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

 

لم نصل تلك المرحلة بعد..معروف لصفا: قرار الإغلاق مرتبط بالقدرة على التعامل مع الحالات الحرجة

 

  •  

وكالة سما

 

 

وكالة فلسطين اليوم


  •  
  •  

إصابات ووفيات كورونا تتصاعد..مستشار وزيرة الصحة: وضع غزة كارثي وأغلب المناطق "حمراء" ويفضل الإغلاق الشامل

 

  •  

هل ستدفع كورونا الأوضاع الميدانية لجولة عسكرية مع "إسرائيل"؟

 

  •  

كورونا فلسطين.. 16 حالة وفاة و1560 إصابة بالفيروس

 

  •  

اللقاحات لن تصل قبل أغسطس...الصحة العالمية بغزة: ارتفاع الإصابات "مقلق" ولن نصمد لأكثر من أسبوعين

 

 

عرب  48

 

 

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

23 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2002م عملية استشهادية في بحر غزة قام بها الاستشهاديان جمال علي إسماعيل ومحمد سميح المصري من حركة الجهاد الإسلامي، حيث قاما بتفجير قارب صغير محمل بكمية كبيرة من المتفجرات في زورق بحري إسرائيلي تابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة 4 جنود اعتراف العدو.
  • 2001م اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمود أبو هنود من خلال قصف سيارته بالصواريخ وكان أحد مبعدي مرج الزهور، وهو من سكان نابلس.
  • 2000م طائرات الاحتلال تستهدف بصواريخها سيّارة القائد في حماس إبراهيم عبد الكريم بني عودة (33 سنة) في مدينة نابلس، ممّا أدّى إلى استشهاده على الفور.
  • 1979 م اختتام أعمال القمة العربية العاشرة في تونس. عقدت القمة في تونس في العشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) 1979، بدعوة من الرئيس حبيب بورقيبة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات، منها: - الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري.
  • 1967م جمال عبد الناصر يعلن أمام مجلس الأمة أن " ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة"
  • 1943 م سلطات الانتداب البريطانية تمنح اليهود فترة خمس سنوات إضافية للهجرة إلى فلسطين.
  • 1924 م تأسيس مستعمرة هرتسليا اليهودية في فلسطين.
  • 1917 م صحيفتا أزفستيا وبرافدا السوفياتيتان تنشران النص الكامل لاتفاقية سايكس - بيكو التي قسمت الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا عقب الحرب العالمية الأولى
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟