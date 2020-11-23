النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2685) الاثنين23/11/2020
أخبار فلسطينية
- مستشارون يحذرون من إصابة النظام الصحي في غزة بالشلل بسبب تزايد حالات كوفيد-19
- الرجوب: مواعيد الانتخابات أعاقت نجاح الحوار الفلسطيني بالقاهرة
- السلطة الفلسطينية تعيد فتح مكاتب التنسيق مع إسرائيل
- 16 حالة وفاة و1560 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
- إصابات ووفيات كورونا تتصاعد..مستشار وزيرة الصحة: وضع غزة كارثي وأغلب المناطق "حمراء" ويفضل الإغلاق الشامل
- لم نصل تلك المرحلة بعد..معروف لصفا: قرار الإغلاق مرتبط بالقدرة على التعامل مع الحالات الحرجة
أخبار إسرائيلية
- عثرات وأخطاء عمليّاتية في الجيش الإسرائيليّ
- رياح الانتخابات تهبّ في إسرائيل
- نتنياهو لبايدن: يحظر العودة إلى الاتفاق النووي السابق
- غالانت: يجب إعادة جميع الطلاب للمدارس فورا
اخبار دولية
- "الصحة العالمية": المنظومة الصحية بقطاع غزة لن تصمد لأكثر من أسبوعين
- نيويورك تايمز: هدايا ترامب لإسرائيل ونتنياهو مستمرة
- كورونا: مليون و394 ألف حالة وفاة و58 مليونا و986 ألف إصابة في العالم
اخبار عربية
- إغلاق السفارة الفلسطينية في عمّان بسبب كورونا
- الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
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الصحف العربية
القدس العربي
- مستشارون يحذرون من إصابة النظام الصحي في غزة بالشلل بسبب تزايد حالات كوفيد-19
- الرجوب: مواعيد الانتخابات أعاقت نجاح الحوار الفلسطيني بالقاهرة
- الفلسطينيون يترقبون بقلق مقبل الأيام مع اتساع دائرة تفشي كورونا: 16حالة وفاة و1650إصابة
- الجيش الإسرائيلي يسلم طفلا فلسطينيا لذويه بعد خطفه على يد مستوطنين – (صور…
- طبيب إسرائيلي غير مختص ينوم الأسرى الفلسطينيين المرضى كي لا تزعجه آلامهم.. ويفحصهم…
- التوتر الميداني يعود لحدود غزة.. قوات الاحتلال تقصف القطاع بعنف وتشرع بتدريبات عسكرية…
- المتطرف غليك يقود اقتحام الأقصى والاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس
- السلطة الفلسطينية تعيد فتح مكاتب التنسيق مع إسرائيل وتدعو لعدم التعامل المباشر مع…
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الشرق الأوسط
- النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»
- السلطة تعيد مكاتب الارتباط مع إسرائيل
- المستوطنون يسعون للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي
الاخبار اللبنانية
الخليج الإماراتية
الاهرام المصرية
- غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس فى غزة
الشروق المصرية
- الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
- تشكيل بيني جانتس لجنة للنظر في عقد مشبوه لصفقة غواصات قد يؤدي لانهيار حكومة نتنياهو
الغد الأردنية
- رام الله: عودة العمل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال على ملفات
- القاسم لـ”الغد”: تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارات سابقة رسالة حسن النوايا لواشنطن…
· غزة: 3 وفيات و684 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
- نيويورك تايمز: هدايا ترامب لإسرائيل ونتنياهو مستمرة
- مُسِن فلسطيني يطوي رزنامة انتظار 16 عاماً
- (غليك) يقود اقتحاما جديدا للأقصى
- إغلاق السفارة الفلسطينية في عمّان بسبب كورونا
- الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- كورونا: مليون و394 ألف حالة وفاة و58 مليونا و986 ألف إصابة في العالم
- متى موعد الإغلاق الكامل لقطاع غزة؟!
- "الصحة العالمية": المنظومة الصحية بقطاع غزة لن تصمد لأكثر من أسبوعين
- كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً
- الاحتلال يدعم مستوطنات "غلاف غزة" بنحو 330 مليون دولار
القدس
- إصابة رجل أمن بشظايا قنبلة "كوع" في مخيم بلاطة
- بيت لحم: إغلاق مديرية الداخلية ومدرستين لاكتشاف إصابات بكورونا
- 45 حالة وفاة و582 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
الحياة الجديدة
- قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وزوجته من القدس
- منتدى الشباب المقدسي الثاني يوصي باستثمار الطاقات لحماية القدس
- إجراء قرعة كأس رئيس الاتحاد للأندية النسوية
- الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين وأراضي المهجرين قسريا من القدس
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صحيفة الأيام
- وضع بيوت "استيطانية" متنقلة في أراضي بورين
- »حملة ترامب تطعن على رفض طلبها وقف إعلان فوز بايدن في بنسلفانيا
- »غانتس يشكّل لجنة تحقيق بصفقة الغواصات في خطوة قد تؤدي لانهيار حكومة نتنياهو
- »أميركا تتوقع بدء إعطاء لقاحات "كورونا" قبل منتصف كانون الأول
- »لا أحد يريد المواجهة العسكرية في غزة
- »اليوم: استئناف العمل في مديريات "الشؤون المدنية"
- »حصيلة قياسية جديدة في يوم واحد: 16 وفاة و1560 إصابة بـ"كورونا" 684 منها في القطاع
- »الوضع الصحي كارثي في القطاع ودعوات لفرض إغلاق كامل لمدة 14 يوماً
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وكالة الرأي
- إعلان: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الثلاثاء عبر معبر رفح
- الصحة تحذر من زيادة الحالات الوبائية والحرجة بقطاع غزة
- كورونا عالميا: عدد الإصابات يقترب من 60 مليونا
- صور: الاحتلال يهدم منزلا بكفر قاسم بالداخل المحتل
- الداخلية: توقيف 4 مصابين و8 مخالطين لخرقهم الحجر
- المجلس الأعلى للقضاء يغلق محكمة بداية شمال غزة
- إغلاق مسجدين في محافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة
- الاحتلال يعتقل شابين قرب المسجد الإبراهيمي
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وكالة صفا
الصحة: 16 وفاة و1560 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
لم نصل تلك المرحلة بعد..معروف لصفا: قرار الإغلاق مرتبط بالقدرة على التعامل مع الحالات الحرجة
وكالة سما
- قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات
- موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي
- جيش الاحتلال: دبابة متمركزة على حدود القطاع أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"
- الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!
- شاهد: الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات متنوعة بشأن التصعيد في غزة
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وكالة فلسطين اليوم
إصابات ووفيات كورونا تتصاعد..مستشار وزيرة الصحة: وضع غزة كارثي وأغلب المناطق "حمراء" ويفضل الإغلاق الشامل
هل ستدفع كورونا الأوضاع الميدانية لجولة عسكرية مع "إسرائيل"؟
كورونا فلسطين.. 16 حالة وفاة و1560 إصابة بالفيروس
اللقاحات لن تصل قبل أغسطس...الصحة العالمية بغزة: ارتفاع الإصابات "مقلق" ولن نصمد لأكثر من أسبوعين
عرب 48
- بسبب كورونا: إغلاق السفارة الفلسطينيّة في عمّان
- 16 وفاة و1560 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة والقدس وغزّة بـ24 ساعة
- الاحتلال يعتقل نائب مدير "أوقاف" القدس
- عثرات وأخطاء عمليّاتية في الجيش الإسرائيليّ
- رياح الانتخابات تهبّ في إسرائيل
- نتنياهو لبايدن: يحظر العودة إلى الاتفاق النووي السابق
- غالانت: يجب إعادة جميع الطلاب للمدارس فورا
- الصحة الإسرائيلية: 8479 إصابة نشطة بكورونا ومفاوضات لتوفير اللقاح البريطاني
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وكالة وفا
- كورونا عالميا: نحو مليون و394 ألف حالة وفاة و58 مليونا و986 ...
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- الكيلة: نعمل على تدارك الوضع في نابلس وبيت لحم إثر ارتفاع عد ...
حدث في مثل هذا اليوم
23 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2002م عملية استشهادية في بحر غزة قام بها الاستشهاديان جمال علي إسماعيل ومحمد سميح المصري من حركة الجهاد الإسلامي، حيث قاما بتفجير قارب صغير محمل بكمية كبيرة من المتفجرات في زورق بحري إسرائيلي تابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة 4 جنود اعتراف العدو.
- 2001م اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمود أبو هنود من خلال قصف سيارته بالصواريخ وكان أحد مبعدي مرج الزهور، وهو من سكان نابلس.
- 2000م طائرات الاحتلال تستهدف بصواريخها سيّارة القائد في حماس إبراهيم عبد الكريم بني عودة (33 سنة) في مدينة نابلس، ممّا أدّى إلى استشهاده على الفور.
- 1979 م اختتام أعمال القمة العربية العاشرة في تونس. عقدت القمة في تونس في العشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) 1979، بدعوة من الرئيس حبيب بورقيبة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات، منها: - الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري.
- 1967م جمال عبد الناصر يعلن أمام مجلس الأمة أن " ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة"
- 1943 م سلطات الانتداب البريطانية تمنح اليهود فترة خمس سنوات إضافية للهجرة إلى فلسطين.
- 1924 م تأسيس مستعمرة هرتسليا اليهودية في فلسطين.
- 1917 م صحيفتا أزفستيا وبرافدا السوفياتيتان تنشران النص الكامل لاتفاقية سايكس - بيكو التي قسمت الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا عقب الحرب العالمية الأولى