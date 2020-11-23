النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2685) الاثنين23/11/2020

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إغلاق السفارة الفلسطينية في عمّان بسبب كورونا

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

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غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس فى غزة

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الغد الأردنية

· غزة: 3 وفيات و684 إصابة جديدة بكورونا

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس

إصابة رجل أمن بشظايا قنبلة "كوع" في مخيم بلاطة

بيت لحم: إغلاق مديرية الداخلية ومدرستين لاكتشاف إصابات بكورونا

45 حالة وفاة و582 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

وكالة صفا

الصحة: 16 وفاة و1560 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

لم نصل تلك المرحلة بعد..معروف لصفا: قرار الإغلاق مرتبط بالقدرة على التعامل مع الحالات الحرجة

وكالة سما

وكالة فلسطين اليوم







إصابات ووفيات كورونا تتصاعد..مستشار وزيرة الصحة: وضع غزة كارثي وأغلب المناطق "حمراء" ويفضل الإغلاق الشامل

هل ستدفع كورونا الأوضاع الميدانية لجولة عسكرية مع "إسرائيل"؟

كورونا فلسطين.. 16 حالة وفاة و1560 إصابة بالفيروس

اللقاحات لن تصل قبل أغسطس...الصحة العالمية بغزة: ارتفاع الإصابات "مقلق" ولن نصمد لأكثر من أسبوعين

عرب 48

وكالة وفا

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