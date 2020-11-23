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تقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات

الاسيرة نورهان عواد تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:08

القدس المحتلة - الرأي

دخلت الأسيرة المقدسية الجريحة نورهان إبراهيم خضر عواد (22 عام) من مخيم قلنديا، اليوم الاثنين، عامها الاعتقالي السادس على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكانت نورهان قد اعتقلت وهي طفلة قاصر بتاريخ 23/11/2015 عقب إصابتها بجروح و إستشهاد قريبتها هديل عواد اثناء تواجدهما في احد شوارع القدس، وقد وجهت لها محكمة الاحتلال تهمة المشاركة في عملية طعن وفرضت عليها حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما ونصف و غرضت عليها غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

ومؤخرا تقدم محامي نورهان باستئناف لما يسمى بالمحكمة العليا الاحتلالية و تمكن من تخفيض ثلاث سنوات من مدة الحكم.

وتنقلت نورهان في عدة سجون و تقبع حاليا في سجن الدامون.

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