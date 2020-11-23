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الشرطة تحرر 227 مخالفة وتغلق 19 منشأة تجارية مخالفة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:06

الشرطة تحرر 227 مخالفة وتغلق 19 منشأة تجارية مخالفة
الشرطة تحرر 227 مخالفة وتغلق 19 منشأة تجارية مخالفة

غزة- الرأي

حررت الشرطة 227 مخالفة بحق مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا .


وقد قامت المباحث العامة بإغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة ، وحررت 65 تعهد بحق مخالفين بعدم التكرار، وأنهت 31 تجمع لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح.

وفي ذات السياق قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير115 مخالفة حظر التجوال ، وقامت بتحرير 277مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين ، و حجز9 مركبات لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً .

وأشار تقرير الشرطة خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى أن قوات التدخل وحفظ النظام أوقفت 29سيارة مخالفة لإجراءات السلامة ، وقامت بتأمين 19 محجر وحاجز ،فيما تلقت العمليات المركزية 47 اتصال استغاثة لمواطنين وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها .

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