الشرطة تحرر 227 مخالفة وتغلق 19 منشأة تجارية مخالفة

غزة- الرأي

حررت الشرطة 227 مخالفة بحق مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا .





وقد قامت المباحث العامة بإغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة ، وحررت 65 تعهد بحق مخالفين بعدم التكرار، وأنهت 31 تجمع لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح.



وفي ذات السياق قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير115 مخالفة حظر التجوال ، وقامت بتحرير 277مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين ، و حجز9 مركبات لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً .



وأشار تقرير الشرطة خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى أن قوات التدخل وحفظ النظام أوقفت 29سيارة مخالفة لإجراءات السلامة ، وقامت بتأمين 19 محجر وحاجز ،فيما تلقت العمليات المركزية 47 اتصال استغاثة لمواطنين وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها .