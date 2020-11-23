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4 وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:28

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

وأعلنت الوزارة تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، إضافة لـ4 حالات وفاة متاثرة بالفيروس. 

إليكم تفاصيل موجز فيروس كورونا في قطاع غزة

 اجراء 2578 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تسجيل ( 689 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

 تعافي 198 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 4 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

 اجمالي تراكمي للمصابين 15457 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 6004 حالة
اجمالي المتعافين 9384 حالة 
اجمالي الوفيات 69 حالة وفاة
 اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة.
 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.

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