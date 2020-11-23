وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير جديد بفيروس "كورونا" بمركز توقيف "عصيون" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 طلاب من بيرزيت بزعم تهريب أموال للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 179 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" توقع مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" توقف العمل بالعيادات الخارجية بدءاً من يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة المخدرات" تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

رام الله: إغلاق شامل في الضفة الغربية لـ 3 أيام

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:18

رام الله - الرأي

أعلن رئيس وزراء حكومة رام الله، محمد اشتيه وبتوجيه من رئيس السلطة إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات.

وأكد في تصريحاتٍ له صباح اليوم، وتابعتها وكالة "فلسطين الآن" أن حكومته لن تسمح لـ "إسرائيل" استخدام أموال السلطة كوسيلة للابتزاز السياسي.

وأضاف "نريد عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتفي بحقوق شعبنا التي اقرتها الشرعية الدولية".

وأكد في تصريحاته " إذا استلمنا كامل أموالنا من الجانب الإسرائيلي سنصرف للموظفين جميع المتأخرات دفعة واحدة"، مشيرًا أن الأولوية هي لسداد رواتب الموظفين المتأخرة.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟