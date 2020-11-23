رام الله: إغلاق شامل في الضفة الغربية لـ 3 أيام

رام الله - الرأي

أعلن رئيس وزراء حكومة رام الله، محمد اشتيه وبتوجيه من رئيس السلطة إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات.

وأكد في تصريحاتٍ له صباح اليوم، وتابعتها وكالة "فلسطين الآن" أن حكومته لن تسمح لـ "إسرائيل" استخدام أموال السلطة كوسيلة للابتزاز السياسي.

وأضاف "نريد عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتفي بحقوق شعبنا التي اقرتها الشرعية الدولية".

وأكد في تصريحاته " إذا استلمنا كامل أموالنا من الجانب الإسرائيلي سنصرف للموظفين جميع المتأخرات دفعة واحدة"، مشيرًا أن الأولوية هي لسداد رواتب الموظفين المتأخرة.



