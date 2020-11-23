الصحة تعزز مرافقها بكوادر بشرية طبية في ظل جائحة "كورونا"

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة الصحة نحو (218) موظف على بند العقد الخاص من أصل (400) مرشح لعدد من الوظائف الصحية التي تم الاعلان عنها مؤخرا عبر ديوان الموظفين العام.

وقال أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية، إن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتعزيز القطاع الصحي بالكوادر البشرية الطبية المتخصصة من خلال برامج التشغيل المؤقت (400) عقد تشغيل مؤقت بما ينعكس على زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذا الظرف الاستثنائي، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19).



وأوضح أن نتائج المقابلات جاءت بعد مجهودات متواصلة وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وديوان الموظفين العام، وذلك بما يسهم في تطوير نظام اختيار الكفاءات ونماذج التقييم وفق متطلبات العمل.

وأعرب أ. حماد عن أمنياته بالتوفيق لكافة الناجحين في إطار الانضمام للوظيفة الحكومية في وزارة الصحة.

يذكر أن الوظائف الصحية شملت على عدد من التخصصات الصحية طبيب بشري عام وصيدلي وممرض عملي دبلوم وفني عمليات وممارس تخدير وأخصائي أشعة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي بصريات وأخصائي تحاليل طبية وسكرتارية طبية.