حماس: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت

غزة - الرأي

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المملكة العربية السعودية، بتوضيح ما نشره الإعلام العبري، حول زيارة سرية قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد كوهين.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري القيادي " المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت".

وأضاف أبو زهري: "ندعو السعودية لتوضيح ما حدث لما يمثله من إهانة للأمة وإهدار للحقوق الفلسطينية".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو في السعودية أمس الأحد.