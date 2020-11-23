وكالة الرأي الفلسطينية حماس: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعزز مرافقها بكوادر بشرية طبية في ظل جائحة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شرطة البلديات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد الله بن رواحة بالوسطى تجتمع بأولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية رام الله: إغلاق شامل في الضفة الغربية لـ 3 أيام وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تصدر قراراً حول آليات ضبط وتنظيم الإجراءات التجميلية وكالة الرأي الفلسطينية الحصار وكورونا.. ثنائية تعصف بالقطاع الصحي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر 23 محضر ضبط وإتلاف لمواد تموينية وغذائية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تحرر 227 مخالفة وتغلق 19 منشأة تجارية مخالفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:18

نتنياهو وابن سلمان
نتنياهو وابن سلمان

غزة - الرأي

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المملكة العربية السعودية، بتوضيح ما نشره الإعلام العبري، حول زيارة سرية قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد كوهين.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري القيادي " المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت".

وأضاف أبو زهري: "ندعو السعودية لتوضيح ما حدث لما يمثله من إهانة للأمة وإهدار للحقوق الفلسطينية".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو في السعودية أمس الأحد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟