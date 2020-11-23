محكمة أريحا تقرر الإفراج عن الناشط "بنات"

غزة - الرأي

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة يوم الاثنين، إن محكمة صلح أريحا برئاسة القاضي محمود خليف قررت الإفراج عن المعتقل السياسي نزار بنات بضمان مكان إقامته.

وذكرت المجموعة في تغريدة على حسابها بموقع "فيسبوك" أن قرار المحكمة جاء في إطار "فلسطين لجميع الفلسطينيين اينما كانوا.. إلى هنا".

ونقلت عن الناشط بنات قوله أثناء انعقاد جلسة تمديد التوقيف في محكمة صلح أريحا: "أنا فخور بما قلته"، في إشارة إلى الفيديو المنسوب له، والذي يجرى توقيفه والتحقيق معه عليه.

وأضاف: "إذا انخفض سقف الحريات أكثر من ذلك، ستصبح فلسطين غير صالحة للسكن البشري".

يُشار إلى أن الناشط بنات ينشط منذ 6 سنوات فيما يقول إنه "محاربة وفضح الفساد في السلطة الفلسطينية".