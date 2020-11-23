وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير جديد بفيروس "كورونا" بمركز توقيف "عصيون" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 طلاب من بيرزيت بزعم تهريب أموال للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 179 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" توقع مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" توقف العمل بالعيادات الخارجية بدءاً من يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة المخدرات" تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة بالضفة: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:24

thumbs_b_c_cdea657348eb2f35e2bc023be0009bd9
thumbs_b_c_cdea657348eb2f35e2bc023be0009bd9

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة الاثنين، تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و517 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (4 مواطنين 58، 60، 72، 76 عاماً من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عاماً من أريحا)، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (138)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (135)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (84)، جنين (88)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (53)، طولكرم (56)، طوباس (30)، قطاع غزة (689)، ضواحي القدس (28).

وفيما يخص حالات التعافي، لفتت وزيرة الصحة إلى أنه تم تسجيل 319 حالة في الضفة الغربية (الخليل 25، جنين 36، نابلس 109، طولكرم 32، سلفيت 14، قلقيلية 13، رام الله والبيرة 81، أريحا 9)، قطاع غزة 198.

وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزارة أن هناك 52 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟