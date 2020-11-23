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إصابة أسير جديد بفيروس "كورونا" بمركز توقيف "عصيون"

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:09

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فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، بإصابة الأسير يوسف موسى هوشة من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بفيروس كورونا في مركز توقيف "عصيون."

وقالت الهيئة إن إدارة السجن قامت بنقل الأسير المصاب هوشة الى سجن الرملة أمس، وألغت زيارات المحامين، وأعلنت أنها لن تستقبل أسرى جدد داخل المعتقل لمدة 16 يوما.

وبينت أن عدد الأسرى القابعين في "عصيون" حاليا يبلغ 21 أسيرا، محتجزون في ظروف صعبة وقاسية بغرف ضيقة، وزنازين نتنة ووسخة، يتابعهم فيها جنود على مدار الساعة.

وذكرت أن الأسرى داخل "عصيون" يشتكون بشكل متكرر من البرد القارس والرطوبة العالية وسوء الطعام المقدم لهم وانعدام نظافته.

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