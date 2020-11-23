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الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:16

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت الغرفة التجارية في قطاع غزة البدء في استقبال طلبات تجديد تصاريح التجار اعتباراً من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.

وقالت الغرفة في بيان لها الاثنين، "نظراً لحساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر بيت حانون في الفترة الراهنة".

وبيت أنه لن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرسل تصاريح في ظل إغلاق حاجز بيت حانون.

وأضافت "يرجى من كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية وفي حال وجود موافقة عدم التوجه إلى الغرف التجارية".

وأشارت إلى أنه لا يوجد استلام لأي طلبات جديدة لأول مرة تحت أي ظرف في الفترة الحالية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة.

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