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اتفاق تعاون بين مجلس الرياضة الأعلى واللجنة الوطنية لتعزيز القيم بغزة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:55

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غزة- الرأي:

أشاد مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، باللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، والجهد المبذول من قبلها لمحاربة الآفات المجتمعية وتعزيز السلوك الإيجابي .

جاء ذلك خلال استقبال "هنية" رئيس اللجنة د.كمال تربان، وحمدي شعت ممثل الأمانة العامة، وكامل المناعمة منسق اللجنة، في مقر المجلس الأعلى بمدينة غزة، اليوم الاثنين، بحضور محمد الدلو مدير عام مجمع فلسطين الرياضي.

وتحدث "هنية" عن جهود المجلس الأعلى في توحيد العمل الرياضي ونجاح نموذج الوحدة الوطنية في العمل الرياضي، واستقرار المنظومة الرياضية وتنظيم البطولات.

وأكد أن المجلس يعمل على نشر القيم الإيجابية وتشجيع المبادرات الوطنية التي تحارب الآفات والمخاطر التي تحدق بالشباب.

وأبدى الاستعداد للتعاون وتنفيذ برامج لتعزيز القيم الإيجابية في كافة البطولات والفعاليات الرياضية ومن خلال الإعلام الرياضي.

بدوره، أشاد "د.تربان" بالمجلس الأعلى للرياضة وما يقدمه من دعم للنشاط الرياضي والحفاظ على استقراره.

واستعرض أهداف اللجنة في تعزيز السلوك القيمي من خلال الأهداف العامة المتمثلة في: "الحد من مشكلة التسول، تحصين المجتمع من مخاطر السحر والشعوذة، التحصين المجتمعي من مخاطر التخابر مع الاحتلال، الحد من التدخين في المجتمع، الحد من ترويج وتعاطي المخدرات في المجتمع، معالجة حالات الانتحار في المجتمع".

وعرضت اللجنة مشاركة القطاع الرياضي في تعزيز السلوك القيمي في المجتمع من خلال أهداف اللجنة الوطنية، حيث تم طرح تنظيم برامج رياضية وفعاليات لخدمة ونشر السلوك القيمي ومحاربة الظواهر السلبية.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة في المجلس الأعلى للرياضة للمشاركة في برامج اللجنة الوطنية وتقديم المقترحات المناسبة لإنجاح أهداف اللجنة.

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