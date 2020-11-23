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الحكومة بالضفة تقرر فرض إغلاق شامل اعتباراً من الجمعة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18

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فلسطين المحتلة - الرأي

قررت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، فرض إغلاق كامل لجميع مرافق الحياة التجارية والخدمية اعتباراً من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في كافة المحافظات.

وأكدت الحكومة في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية، أنها قررت فرض إغلاق أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27-11.

وذكرت أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

ووافقت الحكومة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة بالضفة صباح اليوم، تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و517 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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