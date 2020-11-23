وفد إسرائيلي يتوجه للسودان وسط حملة شعبية مناهضة للتطبيع

فلسطين المحتلة - الرأي

توجه وفد إسرائيلي رسمي، اليوم الإثنين، إلى السودان، لبحث إجراءات "تطبيع" العلاقات بينهما، والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية؛ ترأس الوفد، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس الأمني القومي الإسرائيلي (ماعوز) ويضم عددا من المسؤولين وممثلي حكومة الاحتلال، تمهيدا لتوقيع اتفاقية "تطبيع" بينهما.

ومن المتوقع، أن يصل وفد إسرائيلي آخر، الخرطوم، خلال الأسابيع المقبلة لبحث وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه.

وفي المقابل، أطلق سودانيون، حملة ضد "التطبيع"، رافضين "تطبيع" بلادهم مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعموا فيها مبدأ اللاءات الثلاثة.

وشملت الحملة، جمع تواقيع رافضة لـ "التطبيع"، وإصدار بيانات دورية ولقاءات شبابية وندوات رافضة للاعتراف بالاحتلال و"التطبيع" معه بأي شكل كان. واعتبروا "التطبيع"، عدوانا صريحا على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه.

وأكدوا، أن قضية القدس والأرض المحتلة، لا تخص دولة بعينها ولا قومية، إنما هي قضية كل الأحرار في العالم وهي جبهة عالمية للتحرر والاستقلال والكرامة.

واعتبروا، قيام الحكومة الانتقالية، بـ"التطبيع" مع "إسرائيل"، بـ"التجاوز الصريح لصلاحيات الفترة الانتقالية، وخيانة شعارات الثورة السودانية وتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة".

وأعلنت السودان نهاية أكتوبر الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق "تطبيع" مع الاحتلال. وأقر المجلس الانتقالي في السودان بأن رفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب" مرتبط بـ"تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، كما صرح وزير الخارجية السوداني المكلف بأن هناك موافقة سودانية مبدئية على "التطبيع".