غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2686) الثلاثاء 24/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

رسائل ميدان من نار ترسلها غزة لإسرائيل والسبب “كورونا”.. والموقف يعيد تهديد السنوار…



إغلاق كامل في الأراضي الفلسطينية لمدة 3 أيام بسبب كورونا

الخارجية الفلسطينية: تنسيق فلسطيني أردني لتوفير الحماية للأقصى

اشتية يطالب بضغط دولي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع فلسطين

أخبار إسرائيلية

التحقيق في قضية الغواصات يدفع بإسرائيل إلى انتخابات رابعة

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لتسوية مع حماس- (تغريدة)

تقرير: إسرائيل ترسل وفدا إلى السودان

تقارير إسرائيلية: نتنياهو قام بزيارة سرية إلى السعودية

محلل اسرائيلي: العلاقات بين السعودية و "اسرائيل" ترسخت منذ القرن الماضي

مسؤول إسرائيلي: "رغم رغبة بن سلمان.. التطبيع بين السعودية وإسرائيل غير متوقع"

اخبار دولية

ميركل تقترح عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام

تعاون أميركي ـ إسرائيلي لرصد الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري

ميركل لعباس: المانيا ستواصل تقديم المساعدات للحكومة الفلسطينية

الصحة العالمية": لقاحات كورونا المرتقبة تبشر بإمكانية التخلص من الجائحة

أخبار عربية

السعودية تنفي زيارة نتنياهو إلى المملكة

انقسام في الحكومة السودانية الانتقالية حول زيارة الوفد الإسرائيلي

الأردن يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية

إسرائيل تدعو الرئيس اللبناني إلى إجراء مفاوضات علنية أو سرية حول ترسيم الحدود

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

ميركل تقترح عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام

ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين إلى 135

قيادي فلسطيني: استجابة السعودية للتطبيع يصدع الموقف العربي

الشرق الأوسط

العالول: توصلنا إلى تفاهمات مع فريق بايدن

الخليج الإماراتية

إغلاق جزئي للضفة الغربية لمواجهة «كورونا»

الاهرام المصرية

رويترز: وفد إسرائيلي يتوجه إلى السودان لبحث إقامة علاقات

رئيس وزراء فلسطين: نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال وضغط دولي للالتزام بالاتفاقيات

وزير الخارجية السعودي ينفي عقد اجتماع بين ولي العهد السعودي ومسئولين إسرائيليين

الشروق المصرية

الأردن يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 540 وحدة استيطانية

صحة فلسطين: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية يطالب بضغط دولي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

دعوات للدول المانحة لتغطية العجز المالي لرواتب “الأونروا”

الشرق القطرية

الأردن وروسيا يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

عباس وميركل يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

أول تعليق لمسؤول مقدسي على زيارة نتنياهو للسعودية

خطير .. ماذا تفعل الإمارات لتكريس الاحتلال في القدس؟!

حماس: التطبيع يتعارض مع المصالح العربية وأمنها القومي

وقفة تضامنية مع الأسير نائل البرغوثي في بلدة "كوبر"

الصحة تكشف تفاصيلهم: نسعى لاستقبال 400 موظف جديد في القطاع الصحي بغزة

الاحتلال يعتقل شابا معاقا غربي الخليل

الاحتلال يعتقل 5 طلاب من بيرزيت بزعم "تهريب أموال"

إصابة أسير بفيروس كورونا في مركز توقيف "عصيون"

محكمة السلطة بأريحا تقرر الإفراج عن الناشط نزار بنات

القدس المحلية

منظمة "عير عميم" تحذر من الضم الفعلي لمناطق "ج" ومن مشاريع عزل القدس في فترة ترامب المتبقية

11 حالة وفاة و 905 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

مخططات استيطانية لتطوير مستوطنات في الأغوار وتوسيع "طريق المعرجات" المؤدي إلى أريحا

إصابة رئيس بلدية بيت لحم بفيروس كورونا

الخارجية: وفاة واصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف الجالية

ضبط 8 آلاف جهاز "راوتر" اسرائيلي ممنوع من التداول في نابلس

مصدر لـ"القدس": الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

جنين: تسلم مركبتي إطفاء لمدينة جنين ومركز برطعة

هيئة الأسرى: اصابة أسير بفيروس كورونا في مركز توقيف "عصيون"

الحياة الجديدة

"تجارة وصناعة رام الله والبيرة" تعلن عن رفضها لخطة الإغلاق

تربية بيت لحم تغلق مدرستين وشعب صفية بسبب كورونا

محافظ بيت لحم يقرر اغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب كورونا

اتصال مرئي بين الرئيس والمستشارة الألمانية لبحث آخر المستجدات

الأيام

وفد إسرائيلي رسمي يجري محادثات في السودان

وضع بيوت "استيطانية" متنقلة في أراضي بورين

حملة ترامب تطعن على رفض طلبها وقف إعلان فوز بايدن في بنسلفانيا

غانتس يشكّل لجنة تحقيق بصفقة الغواصات في خطوة قد تؤدي لانهيار حكومة نتنياهو

أميركا تتوقع بدء إعطاء لقاحات "كورونا" قبل منتصف كانون الأول

لا أحد يريد المواجهة العسكرية في غزة

اليوم: استئناف العمل في مديريات "الشؤون المدنية

وكالة صفا

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابين في بلدة الطور

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين على حاجز عسكري

"الجهاد: زيارة نتنياهو للسعودية ردة عن الثوابت وخيانة للمقدسات

"حماية" يدين اعتقال المواطن بنات على خلفية الرأي

محكمة أريحا تقرر الإفراج عن الناشط بنات

المسحال لصفا: الأمم المتحدة تمنح "أونروا" قرضا بـ20 مليون دولار

الاحتلال يحقق في فشل اعتراض القبة الحديدية صواريخ أطلقت من غزة

حماس: اعتقال بنات استمرار لسياسة تكميم الأفواه

وكالة الرأي الفلسطينية

الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح

الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة

"مكافحة المخدرات" تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى

العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل

فلسطين اليوم

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

د. محمد الهندي: عودة السلطة للعلاقات مع الاحتلال انقلاب على مساعي المصالحة

3 وفيات و135 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

في أول يوم لفتحه: بدء مغادرة المسافرين عبر معبر رفح البري

لجنة طوارئ رفح تعلن تسجيل 86 إصابة جديدة فى المحافظة

قيادي بالجبهة الشعبية: زيارة نتنياهو للسعودية ليست مستغربة

التجمع الإعلامي يشيد بالموقف المشرف للإعلام المصري تجاه محمد رمضان

إغلاق مقر مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم بسبب "كورونا"

داخلية غزة أوقفت 6 مخالطين لمصابين بـ"كورونا" خرقوا إجراءات الحجر المنزلي

إغلاق مسجد شرق غزة لمدة48 ساعة

سما نيوز

روحي فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

الرئيس عباس لـ "أنجيلا ميركل": مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة

سلفيت: تسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

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