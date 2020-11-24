الصحة: وقف العمليات المجدولة وإغلاق العيادات الخارجية 14 يومًا

غزة-الرأي

أعلن مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة في غزة عبد السلام صباح، عن وقف العمليات المجدولة وبقاء العمليات الطارئة، لتوظيف كل الإمكانيات لمواجهة وباء كورونا، بالإضافة إلى إغلاق العيادات الخارجية بشكل مؤقت لمدة 14 يوماً.

وقال صباح في حديثه لإذاعة القدس المحلية، إن هناك جملة من القرارات والإجراءات العملية التى تم اتخاذها للمحافظة على الخدمات الأساسية في داخل المستشفيات منها منع وجود مرافقين إلا للضرورة، وتحديد أماكن الدخول والخروج من المستشفيات، إضافة إلى اجراء فحص PCR للمرضى المدخلين للمستشفيات لمن تزيد مدة مكوثهم أكثر من 48 ساعة.

وأضاف أن المنظومة الصحية تبقى إمكانياتها محدودة وهشة في ظل الحصار على قطاع غزة وشُح الإمكانيات لدى وزارة الصحة.

وأشار صباح إلى أن هناك ازدياد مطّرد في معدل الإصابات، مما يؤثر على خدمات المستشفيات من ناحية زيادة أعداد المرضى الذي يتم استقبالهم في مستشفيات الوزارة، إلى جانب العامل الرئيس في معالجة المرضى وهي كمية الأكسجين والتي بدت في الحد الأقصى لها.

وأكد على أن وزارته تعمل على خطة من أجل️ السيطرة على زيادة أعداد المصابين، يتم من خلال وعي واتباع المواطن بإجراءات السلامة والوقاية،لافتا إلى الجهود التى تبذل لتوفير مواقع أخرى للخدمات وخاصة خدمة الاكسجين

ودعا صباح جميع المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة وعدم الاستهتار بها، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.