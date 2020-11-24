الطقس: أجواء غائمة جزئيًا اليوم ومنخفض جوي غدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد غدا الأربعاء بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وفي ساعات الظهيرة تسقط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتمتد الأمطار خلال ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الخميس، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام الأربعاء والخميس والجمعة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.