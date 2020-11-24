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الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة بينهم فتى

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، (11) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتى.

وقال نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة وهم: مجد سمير الخواجا (27 عامًا)، وأحمد وائل عفانة (25 عامًا)، وأشرف سليم الروم (29 عامًا).

ومن جنين اعتقل الاحتلال طارق زياد الجمال، ومحمد عامر جرادات، وعلي مهند مرزوق، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وعورتا في نابلس وهم: نسيم موسى الجعدة، ومجدي جلال نصار، ومعن فيصل عواد.

ومن مخيم العروب، اعتقل الاحتلال الفتى أنس أحمد شاهين (16 عامًا)، واعتقلت من دورا حسين عيسى العواودة.

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