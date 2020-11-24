تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً موسعاً للمشرفين التربويين

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً موسعاً للمشرفين التربويين وذلك في مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية و ضمن إجراءات احترازية وقائية لوضعهم في صورة أخر التطورات للمسيرة التعليمية ومناقشة العديد من القضايا التي تخص عملية متابعة المدارس والميدان، وبحضور مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، د.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية، أ.فلاح الترك رئيس قسم الاشراف، ود.عاهد مرتجى مشرف مركز التدريب اضافةً الى مشرفي مديرية غرب غزة.

بدوره ،رحب د.أبوعلي بالمشرفين التربوين مثمناً جهودهم في متابعة المدارس وعودتهم للميدان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية.

وأكد مدير التعليم أن هذا الاجتماع يأتي من باب وضع المشرفين بإخر التطورات وأهم التعليمات الضرورية المقررة من قبل وزارة التعليم .

وتحدث د.أبوعلي العديد القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة، مشيراً الى ضرورة متابعة المشرفين للمدارس والمعلمين للحصول على أفضل نتائج التعليم في ظل الوضع الراهن.

وأوضح مدير التعليم عن خطة لدمج موظفي الوزارة في المدارس حسب أماكن سكناهم مما يخدم المعلم ويخفف الاعباء عنهم في ظل جائحة كورونا.

بدوره نوه د.الفليت الى ضرورة متابعة الصفوف الافتراضية وتذكير المعلمين بأهميتها وضرورة التواصل مع الطلبة عبر هذه الصفوف وخصوصا المدارس المغلقة الى هذه اللحظة، وتحدث مدير الدائرة الفنية على أهمية متابعة موقع روافد التعليمي ودور المشرف في توجيه المعلمين له الذي يساعدهم في استمرار العملية التعليمية على أفضل وجه.

من جانبها، تحدث أ. حلس عن ضرورة دمج الامتحان النصفي مع نهاية الفصل للمناطق التي كانت مغلقة، وضرورة متابعة المعلمين ورفع كفاءتهم التعليمية من خلال متابعتهم في الميدان ، منوهة الى ضرورة متابعة المدراس الخاصة ورياض الاطفال من قبل قسم الاشراف والمشرفين.

وفي نهاية الاجتماع إستمع د.أبوعلي إلى تساؤلات المشرفين واقتراحاتهم والمعوقات التي تواجههم في عملهم الميداني؛ مؤكداً على أن المديرية ستعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهم لإنجاح عملهم التربوي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها العملية التعليمية.

