النيابة العامة تحقق فى369 قضية متنوعة بمحافظات غزة

غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 369 قضية على مستوى محافظات غزة لتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي في ظل كورونا

وبينت النيابة خلال الموجز اليومي لإجراءاتها ان القضايا تنوعت ما بين قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

و36 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامده إلى توقيف 72 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.