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والأعداد مرشحة للزيادة

ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا إلى 135

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:53

رام الله - بسام العطار- الرأي:

أعلن المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال إلى 135 أسيرًا. 

وقال فروانة في تصريح لوكالة "الرأي" إن الأسرى المصابين بالفيروس يتواجدون في عدة سجون ومعتقلات ومراكز توقيف، وغالبيتهم في سجني "عوفر وجلبوع"، فيما الأعداد المتبقية تتواجد سجون "مجدو وعتسيون والنقب وحوارة"، مبيناً أن الأعداد مرشحة للارتفاع.

وأوضح أن الراوية الإسرائيلية فيما بتعلق بأعداد الأسرى المصابين موضع شك، خاصة في ظل حالة الاستهتار، وغياب الرعاية الطبية التي يحتاج إليها الأسرى المصابين، مرجحاً أن تكون هناك إصابات أخرى لم يتم الاعلان عنها من مصلحة السجون.

 وعبر فروانة عن خشيته على حياة الأسرى، مطالباً منظمة الصحة العالمية بسرعة إرسال وفد طبي محايد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتوفير ما يلزم للمصابين.

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