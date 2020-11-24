مدرسة عوني الحرتاني الأساسية للبنين تنفذ مبادرة" برسوماتي أنقذ حياتي"

غزة-الرأي

تنفذ مدرسة عوني الحرتاني الأساسية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة مبادرة " برسوماتي أنقذ حياتي" وذلك ضمن توعية الطلبة وحمايتهم من فايروس كورونا.

وتقوم المبادرة التي ينفذها المرشد التربوي محمد اسليم على تقديم معلومات للطلاب حول كوفيد19 ، ثم إتاحة الفرصة لهم لإنتاج رسومات حول الفايروس أو تلوين رسومات جاهزة ثم يتم إجراء حوار ونقاش عن الرسومات ودلالاتها.

و أنتج الطلبة العديد من الرسومات حول موضوع كورونا مثل مخاطره، والحذر منه ، وآثاره على المجتمعات ، وأساليب الوقاية مثل الوعي المجتمعي والكمامات والمعقمات والتباعد.

وضمن المبادرة يتم تنفيذ بعض الأنشطة في ساحة المدرسة مثل المسابقات التوعية والندوات الإرشادية، و تطبق النشاطات وفق إجراءات السلامة التامة على جميع فصول المدرسة في أوقات محددة بحيث لا يتم التأثير على جدول الحصص المدرسية.

وقال المرشد التربوي محمد اسليم:" تأتي المبادرة في إطار دورنا كمرشدين لنشر التوعية لطلاب بمختلف الطرق والتي تترك الأثر الايجابي في نفوس الطلاب وسلوكياتهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن المنهج الوقائي في علوم الإرشاد والنفس والتي توجه المستهدفين وتوعيهم من مخاطر قضية ما، واليوم نوظف هذا المنهج لتوعية فئة الطلاب بمخاطر كورونا.

ولفت إلى أن مجمل أنشطة المبادرة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم، والترفيه عنهم والقضاء على التوتر والمؤثرات السلبية .

