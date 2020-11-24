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طلاب مدرسة بخان يونس ينتجون معقم كحولي للوقاية من فايروس كورونا

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:20

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غزة-الرأي

أنتج طلاب مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين في مديرية تعليم خانيونس معقم كحولي "جيل" وفقاً للمواصفات الطبية العالمية وذلك لاستخدامه في الوقاية من فايروس كورونا.
وضمن حصص المختبر للصف الحادي عشر علمي اتبع الطلاب الخطوات العلمية لإنتاج "الجيل" بإشراف معلم الكيمياء مشرف المختبر الأستاذ حسن خطاب ، ومعلم الفيزياء الأستاذ عبد الناصر الفرا.
وتمكنوا من صناعة كمية من الكحول وفقاً للمعايير الكيميائية والدوائية المتعارف عليها، وهي تركيز 70% من المادة المطهرة والتي بإمكانها القضاء على الفايروسات ومنها كوفيد 19.
وأوضح مدير المدرسة الأستاذ خالد المزين أن صناعة المعقم جاء ضمن رؤية المدرسة ووزارة التعليم في تفعيل المختبرات العلمية وتشجيع البحث العلمي الابتكاري الذي يخدم الواقع، كما يأتي في إطار مساهمة مدرستنا في توعية الطلاب والمجتمع والمحافظة على سلامتهم ومساعدة الأجهزة المختصة للتصدي للوباء كونه خطر يحدق بالجميع، ولنؤكد أن مدارسنا بيئة داعمة للوعي الصحي وتسعى لنشر الثقافة الصحية لدى الطلبة وأفراد المجتمع.
ولفت المزين إلى أن إنتاج طلبتنا للمعقم الكحولي سابقة مهمة وإنجاز يحسب لمدرسة خالد الحسن والمدارس الحكومية بصفة عامة ويُظهر مدى إبداعات الطلبة وابتكاراتهم واهتمامهم في صنع منتجات تفيد في عدة مجالات ومنها الوقاية والحماية من كورونا.
 

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