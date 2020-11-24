فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من منع إدخال مستلزمات كورونا

غزة- الرأي

حملّت فصائل المقاومة في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي التداعيات المرتبة على منعه إدخال المستلزمات الصحية اللازمة إلى القطاع لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ظهر الثلاثاء، أن كل الخيارات مفتوحة إذا ما تعرض شعبنا للخطر جراء رفض الاحتلال إدخال تلك المستلزمات.

ودعت السلطة إلى القيام بواجبها تجاه قطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة، مطالبةً أيضا المؤسسات الدولية للقيام بدورها في توفير ما يلزم للتعامل مع أزمة كورونا.

ووجهت الفصائل التحية لوزارتي الداخلية والصحة وجميع الطواقم العاملة في مواجهة كورونا الذين يخاطرون بأنفسهم للحفاظ على حياة شعبنا.

وأكدت دعمها لكل القرارات والإجراءات التي تتخذها وزارتي الصحية والداخلية للحد من انتشار الوباء في القطاع، داعيةً أبناء شعبنا إلى الإلتزام بالإجراءات الصحية، والحفاظ على النظافة العامة والتباعد الاجتماعي وعدم المخالطة، وارتداء الكمامة.

ودعت كافة الفصائل إلى تشكيل طواقم عمل للمساهمة في توعية وتثقيف أبناء شعبنا من مخاطر كورونا، وضرورة إلزام منتسبيها للحفاظ على الإجراءات الوقائية.

وفي سياق آخر، عبرت فصائل المقاومة عن رفضها واستنكارها لعودة السلطة للعلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال، مشددةً على أن ذلك يشكل ضربة كبيرة لكل جهود المصالحة، ومخالفة لمخرجات لقاء الأمناء العامين، والمجلس الوطني والمركزي.

ودعت السلطة إلى تغليب المصلحة الوطنية والرجوع عن هذه الخطيئة، والشراكة مع الكل الفلسطيني من خلال إصلاح منظة التحرير، وانتخابات عامة متزامنة والتوافق على استراتيجية وطنية على أساس الثوابت وأشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

كما عبرت الفصائل عن رفضها بكل أنواع التطبيع مع الاحتلال لأنه بشكل خيانة للأمة ويشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، موجهةً التحية للشعب المصري الرافض للتطبيع الفني مع الاحتلال.

واستنكرت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتل، فيما أدانت استمرار أجهزة السلطة اعتقال الناشط نزار بنات لموقفه الرافض لعودة السلطة لعلاقاتها مع الاحتلال.