تعليم الشمال يجتمع بلجنة متابعة رياض الأطفال والمراكز التعليمية والمدارس الخاصة

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعًا للجنة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، في رياض الأطفال، والمراكز التعليمية، والمدارس الخاصة؛ لضمان صحة وسلامة الأطفال والعاملين.

وحضر الاجتماع، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام أ. تحرير المصري، ومشرفتي رياض الأطفال أ. نادية النميلات، وأ. رغدة شلط.

ورحب أ. صالحة بالحضور جميعاً، مؤكداً أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من "كورونا" والتي أقرتها وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة، لحماية الأطفال والهيئات التعليمية والتربوية والإدارية في رياض الأطفال، والمدارس الخاصة، والمراكز التعليمية من الفيروس الذي بات ينتشر بشكل كبير في المجتمع.

من جانبه، أكد أ. شهاب على ضرورة التزام الرياض بعدد من المعايير الوقائية، من توفير أجهزة لفحص الحرارة، وفحص حرارة الأطفال والعاملين للتأكد من عدم ظهور أعراض مرضية مرتبطة بكورونا قبل دخولهم الروضة، وارتداء الكمامة للأطفال والعاملين على حد سواء، وألاّ يزيد عدد الأطفال في الصف الواحد عن (15) طفلاً بحيث لا تقل المساحة المخصصة للطفل في الصف عن مترين، وتخصيص مقعد كرسي لكل طفل، مع مراعاة التباعد بين الأطفال خلال جلوسهم داخل القاعة الصفية، مع إلغاء الطابور الصباحي، وتخصيص استراحة مستقلة لكل شعبة بحيث يتم مراعاة عدم التجمهر في ساحة الروضة وعند المقصف، وتنظيم خروج الأطفال من الروضة تدريجياً تجنباً للتجمعات.

وفي الختام تم فتح باب النقاش للجميع، وتوزيع كشوف الرياض والمراكز والمدارس على أعضاء اللجنة المكلفين بالمتابعة الميدانية، فضلاً عن الاستبانة المعدة لهذا الخصوص