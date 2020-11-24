بلدية دير البلح تطلق حملتها الالكترونية حول أهمية الوقاية من كورونا

الوسطى- الرأي:

أعلن رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو عن إطلاق حملة الكترونية تحت شعار "بوعيك ننتصر" على جميع منصات البلدية الإعلامية بهدف تعزيز إجراءات السلامة والتأكيد على الالتزام بها في ظل التزايد المستمر لأعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع، وتتضمن الحملة إطلاق سلسلة من النصائح اليومية للمواطنين لزيادة وعيهم في أخذ إجراءات الوقاية.

وقال في تصريح صحفي له اليوم: مقبلون على منحى وبائي خطير وارتفاع غير متوقع في عدد الإصابات في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية المعلن عنها.

وأكد على أهمية دور المجتمع في تعزيز جهود جهات الاختصاص خاصة وزارتي الصحة والداخلية لكسر حدة انتشار المرض داخل المجتمع بشكل أكبر منوهاً إلى ضرورة تحمل الكل لمسؤولياته وأن يظهروا قدر عالي من الالتزام.

وعبر عن شكره وتقديره لكافة الملتزمين على حرصهم المقدر في تعزيز إجراءات الوقاية وإنجاح الحملة الالكترونية من خلال مشاركة الهاشتاج الخاص بالحملة #بوعيك_ننتصر والتغريدات الخاصة بالحملة.

وأضاف: نعمل بشكل جماعي لتحقيق هدف الحملة وهو تعزيز إجراءات السلامة خاصة وأن هذه الحملة تعد إضافة لحلقات العمل المتواصلة مع كافة الجهات الرسمية ومكونات المجتمع.