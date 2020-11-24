شرطة الاحتلال تنفذ مناورة تدريبية في الداخل المحتل

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت المواقع العبرية، أن مناورة لشرطة الاحتلال ستنطلق مساء الثلاثاء وسط فلسطين المحتلة، وذلك لرفع الجهوزية.

وذكر موقع "معاريف" العبري، بأن المناورات ستشمل نشر العديد من القوات وحركة كثيفة للمركبات وسيارات الشرطة وسيارات الإطفاء وسيارات الاسعاف.