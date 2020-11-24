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شرطة الاحتلال تنفذ مناورة تدريبية في الداخل المحتل

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:30

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت المواقع العبرية، أن مناورة لشرطة الاحتلال ستنطلق مساء الثلاثاء وسط فلسطين المحتلة، وذلك لرفع الجهوزية.

وذكر موقع "معاريف" العبري، بأن المناورات ستشمل نشر العديد من القوات وحركة كثيفة للمركبات وسيارات الشرطة وسيارات الإطفاء وسيارات الاسعاف.

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